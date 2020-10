YouTube pourrait devenir une plateforme de vente

Difficile de passer deux minutes sur YouTube sans avoir droit à des publicités plus ou moins ciblées, ou encore à des liens sponsorisés pour acheter des produits sur Amazon. Tous les domaines et loisirs sont touchés tant il faut ratisser large. Mais ces réclames, souvent utiles pour générer des revenus additionnels aux créateurs, sont au centre de la politique de YouTube. Cependant, la situation pourrait changer bientôt d’après un article de Bloomberg.

En effet, la plateforme aurait demandé à certains créateurs de tagguer les produits présents dans leurs vidéos. Une fois ce signalement effectué, les objets en question seront liés à des outils d’analyse et d’achat de Google. Il s’agirait de faire de YouTube une véritable plateforme de vente, où il sera possible d’acheter tout et n’importe quoi. Un porte-parole a commenté l’article, affirmant que les créateurs pourraient choisir quels produits seraient mis en avant sur leurs pages. Ce serait bel et bien une étape logique pour YouTube ; Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, avait évoqué les vidéos « d’unboxing » (de déballage) en tant qu’opportunités de vente. Les publicités traditionnelles n’auraient donc plus leur place de premier plan pour longtemps.