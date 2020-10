Des chercheurs ont conçu un robot-calamar

S’il est un domaine aussi mystérieux et méconnu que l’espace, c’est bien celui des fonds marins. Ces derniers recèlent en effet de secrets que les méthodes d’explorations actuelles peinent à résoudre. C’est pourquoi une équipe d’ingénieurs de l’UC San Diego vient de mettre au point un calamar robotique, capable de tenir le coup dans ces conditions difficiles. De plus, les chercheurs ont choisi de partir sur un soft robot pour limiter autant que possible les dégâts sur la faune et la flore.

Les ingénieurs se sont inspirés de l’animal pour concevoir le système de propulsion à jet, permettant au robot de se déplacer seul. Il absorbe de l’eau dans son corps, où de l’énergie élastique est également conservée. Le corps se compresse ensuite, relâchant ainsi ladite énergie, et se propulsant grâce à un jet d’eau. Grâce à ce mécanisme, le robot pourrait ainsi se déplacer à environ 800 mètres par heure d’après l’équipe, soit une vitesse plus élevée que la moyenne pour ce type d’appareil. De plus, ce calamar mécanique contient un espace de stockage imperméable, qui permettra d’y ranger divers caméras et capteurs.