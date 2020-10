Xbox Series X et S : Microsoft dévoile la pub pour ses nouvelles consoles

Microsoft prépare le terrain pour la sortie prochaine de ses Xbox Series X et Xbox Series S. Le groupe a diffusé aujourd’hui son spot publicitaire Power Your Dreams.

Le protagoniste principal de la publicité est joué par Daniel Kaluuya (notamment vu dans les films Get Out et Black Panther). L’histoire commence alors que Daniel attrape sa manette Xbox en rentrant chez lui. Ses amis en ligne l’accueillent et le voilà transporté dans son rêve de joueur. Il est alors représenté en images de synthèse. Daniel traverse son rêve, naviguant d’un monde à l’autre, avant de découvrir une autre joueuse et la représentation de son propre rêve. Ensemble, ils comprennent que si les rêves et les aventures sont uniques, ces derniers peuvent se rejoindre grâce aux jeux vidéo.

Il est beaucoup question du jeu Halo dans la publicité et on peut dire que c’est mal tombé. En effet, Halo : Infinite devait être lancé en même temps que les nouvelles Xbox. Mais le jeu a finalement été reporté à 2021.

Pour information, la musique jouée pendant la publicité est No Ordinary du chanteur Labrinth.

La Xbox Series X sera disponible le 10 novembre pour 499 euros. La Xbox Series S sera lancée à la même date pour 299 euros.