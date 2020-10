Pas de couverture 4G ? « Autant passer directement à la 5G », dit le gouvernement

Nous sommes en 2020 et certains coins de France ne sont toujours pas couverts en 4G. Et voilà que la 5G va faire ses débuts d’ici la fin de l’année. Pour le gouvernement, déployer la 4G là où elle est absente aujourd’hui n’est pas intéressant.

« La ruralité a besoin que l’on continue à développer la 4G. On a mis 500 millions d’euros en plus sur le plan de relance pour que certains territoires continuent de progresser », a expliqué Joël Giraud, le secrétaire d’État chargé de la ruralité, invité des Grandes Gueules sur RMC. Il note que « certaines entreprises en milieu rural ont besoin de grosse capacité et n’ont rien du tout ». Par conséquent, « autant passer directement à la 5G ».

Les stations de ski sont prises comme exemple. Le secrétaire d’État indique que ces zones « sont souvent situées au fond d’une vallée où vous avez un débit moindre ». Et pourtant, elles restent des coins importants parce que l’on retrouve « les offices des de tourisme, les agents immobiliers, les constructeurs ou encore les loueurs de voiture ».

Les enchères pour l’attribution des fréquences 5G se sont achevées la semaine dernière. Les quatre opérateurs français vont payer 2,8 milliards d’euros au total. Les premiers forfaits 5G seront lancés à la fin de l’année. Orange a déjà dit que ce sera pour décembre. Pour sa part, Free Mobile a évoqué la toute fin de l’année.