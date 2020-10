PayPal : des frais prélevés si vous n’utilisez pas votre compte

Vous avez un compte PayPal ? Pensez à l’utiliser de temps en temps ou le service vous prélèvera des frais. Ce sera actif pour tout le monde à partir du 16 décembre 2020, comme l’indique une mise à jour du règlement.

« Nous introduisons des frais d’inactivité pour les comptes qui restent inactifs pendant au moins 12 mois consécutifs », indique PayPal. Mais que veut dire « inactif » exactement ? Pour le service de paiement, être inactif « signifie que vous ne vous êtes pas connecté à votre compte PayPal ou que vous n’avez pas utilisé votre compte PayPal pour envoyer, recevoir ou virer de l’argent ». Une simple connexion sur son compte suffit donc pour éviter des frais.

Quelle est la somme prélevée ? « Les frais d’inactivité seront inférieurs à un montant de 12 euros ou au solde restant sur votre compte », indique PayPal. Et que se passe-t-il si le compte est vide ? Ce n’est pas précisé pour l’instant.

PayPal n’est pas la seule plateforme de paiement qui applique cette règle. Lydia a la même politique, avec là aussi une inactivité de 12 mois. Si le compte est vide, Lydia prévient l’utilisateur par e-mail et ferme son compte s’il ne réagit pas. S’il y a de l’argent sur le compte, Lydia reverse le solde au bout de 10 ans à la Caisse des Dépôts et Consignations et ferme le compte.