Intel Rocket Lake : les processeurs pour PC de bureau arrivent au début 2021

Intel annonce que ses processeurs de 11e génération, Rocket Lake, à destination des ordinateurs de bureau seront disponibles au premier trimestre de 2021. Une date plus précise n’est pas communiquée pour l’instant.

Cette annonce faite aujourd’hui est tout sauf anodine. AMD dévoilera demain ses premiers processeurs basés sur son architecture Zen 3 pour les ordinateurs de bureau. AMD et Intel sont les principaux acteurs sur le marché des processeurs d’ordinateur. Et on peut dire qu’AMD frappe très fort depuis quelques années. L’annonce faite par Intel aujourd’hui pour ses processeurs Rocket Lake est un rappel aux constructeurs de PC qu’il existe des options au-delà des puces d’AMD. Ce discours est également valable pour ceux qui montent leur propre PC.

Intel n’est pas entré dans les détails de l’architecture de Rocket Lake, mais de récentes fuites ont donné un aperçu. Les nouveaux processeurs auraient toujours une gravure en 14 nm. Mais Intel présenterait une nouvelle architecture nommée Willow Cove qui donnerait un coup de boost au niveau des performances. Il sera également question du support du PCIe 4.0.

Intel a annoncé Tiger Lake, la 11e génération de processeurs mobiles, le mois dernier. Certains éléments disponibles dessus devraient aussi être proposés sur les processeurs Rocket Lake, comme le support du Thunderbolt 4.