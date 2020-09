Intel dévoile ses processeurs Tiger Lake (11e génération)

Intel a aujourd’hui levé le voile sur ses processeurs de 11e génération qui ont pour nom de code Tiger Lake. Ils sont destinés aux ordinateurs portables et comprennent une partie graphique Xe, le support du Thunderbolt 4, du Wi-Fi 6, de l’USB 4 et PCIe Gen 4.

Les processeurs Tiger Lake, qui ont une gravure en 10 nm, sont « les meilleurs processeurs au monde pour les ordinateurs portables minces et légers », selon les dires d’Intel. Les puces offrent des gains de performance et d’efficacité significatifs par rapport aux puces Ice Lake.

Selon Intel, les nouvelles puces offrent une performance 20% supérieure à celle des puces Ice Lake (à savoir les modèles précédents). La partie graphique Xe est meilleure que plus de 90% de tous les GPU intégrés dans les ordinateurs portables vendus l’année dernière et offre jusqu’à deux fois plus de performances graphiques, ainsi que des performances d’intelligence artificielle cinq fois supérieures, toujours selon les dires d’Intel.

Intel fait savoir que les nouveaux processeurs Tiger Lake seront présents dans plus de 50 ordinateurs portables cet automne et a nommé un certain nombre de partenaires tels qu’Acer, Dell, HP, Lenovo et Samsung. Comme les puces Tiger Lake sont destinées aux ordinateurs portables, leur puissance maximale est de 28 W.

Neuf références sont communiquées pour les processeurs :

Core i3-1115G4

Core i3-1125G4

Core i5-1135G7

Core i7-1165G7

Core i7-1185G7

Core i3-1110G4

Core i3-1120G4

Core i5-1130G7

Core i7-1160G7

Au passage, Intel a annoncé du changement au niveau de son logo. Voici le nouveau :