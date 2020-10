PS5 : un leak dévoilerait une capacité de stockage très réduite

Les bonnes nouvelles se font bien rares ces derniers temps du côté de la PlayStation. Hormis les premiers retours de Youtubeurs japonais (qui n’ont pas vraiment permis d’en savoir beaucoup plus), Sony continue d’accumuler les bourdes et peine à fournir des informations « de base », à 6 semaines seulement du lancement de sa console. Un leak provenant de Russie pourrait de nouveau créer une mini-polémique : un cliché publié sur le forum Resetera dévoilerait en effet la capacité de stockage réelle d’une PS5 au premier démarrage de la console… et ce n’est pas Byzance. Ainsi, le SSD 825 Go de la PS5 serait encore amputé de 161 Go consacré au système d’exploitation, à l’interface et au jeu Astro (préinstallé), soit 664 Go réellement disponibles pour l’installation des jeux !

A l’heure où les jeux AAA occupent souvent entre 50 et 100 Go de stockage, cette capacité de stockage à minima semble franchement faible. C’est un peu mieux sur Series X (800 Go de stockage disponible), même si là encore, il faudra sans doute jongler assez vite avec les installations/désinstallations de gros titres. La Playstation 5 sera disponible à la vente le 19 novembre prochain.

