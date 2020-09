PS5 : une incertitude sur le transfert des sauvegardes des jeux PS4

Pourra-t-on transférer la sauvegarde de ses jeux PlayStation 4 sur PlayStation 5 ? La réponse est importante sachant que Sony a déjà dit que 99% des jeux PlayStation 4 pourront être joués sur la nouvelle console.

Sony n’a rien dit à ce sujet pour l’instant et Insomniac Games, qui développe les jeux Spider-Man, ne rassure pas vraiment. Le studio a déjà annoncé sur PlayStation 5 Spider-Man: Miles Morales et Spider-Man : Miles Morales Ultimate Edition, qui comprendra Spider-Man : Miles Morales et le jeu Spider-Man sorti à l’origine sur PlayStation 4 dans une version améliorée. Les joueurs se demandent naturellement s’ils pourront utiliser la sauvegarde du jeu PlayStation 4 avec la version améliorée sur PlayStation 5. La réponse est non.

« Les sauvegardes ne seront pas transférées du jeu original vers la version remaster », indique Insomniac Games sur Twitter, en réponse à un joueur qui se posait justement la question. Vous l’avez donc compris : si vous avez acheté le jeu sur PlayStation 4 et comptez le reprendre sur PlayStation 5 dans sa version améliorée, il faudra repartir de zéro.

Spider-Man: Miles Morales et donc Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition seront disponibles à la sortie de la PlayStation, le 19 novembre. L’édition de base sera vendue à 59,99€ et l’édition Ultimate à 79,99€.