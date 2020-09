PlayStation Plus octobre 2020 : voici les jeux PS4 offerts

Sony présente aujourd’hui les jeux PlayStation 4 qui seront offerts tout au long du mois d’octobre pour les joueurs qui ont le PlayStation Plus. Cet abonnement permet de jouer en ligne, d’avoir des promotions sur le PlayStation Store et stocker ses sauvegardes sur le cloud.

Voici vos prochains jeux PS Plus : Need for Speed Payback et Vampyr seront disponibles sur PS4 le 6 octobre pour les abonnés ! pic.twitter.com/2ME7kzva8a — PlayStation France (@PlayStationFR) September 30, 2020

Le premier jeu offert est Need for Speed Payback. Un jeu de course développé par Ghost Games. Vous pouvez y affiner vos performances à travers les cinq catégories de voitures et prendre votre revanche sur la concurrence dans n’importe quelle course, mission ou défi. Vous pouvez trouver des voitures à l’abandon au hasard de vos parcours et créer votre propre voiture de A à Z en collectionnant, gagnant ou achetant les meilleures pièces.

Le second jeu offert Vampyr. Vous incarnez Jonathan Reid, un chirurgien devenu vampire. Dans un Londres délabré et envahi par la grippe espagnole, vous devez concilier son devoir de chirurgien et l’appétit vorace d’un vampire.

Les deux jeux pourront être téléchargés sur le PlayStation Store à compter du 6 octobre. Une fois réclamés, les jeux restent disponibles gratuitement tant que le joueur est abonné au PlayStation Plus.