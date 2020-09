Le rachat de Fitbit par Google sur le point d’être validé par l’Union européenne

Ce fut compliqué, mais le rachat de Fitbit par Google (annoncé en novembre 2019) devrait finalement être sur le point d’être bouclé. Selon Reuters, l’Union européenne va donner son feu vert prochainement et ainsi valider la transaction de 2,1 milliards de dollars.

Le rachat sera autorisé par les autorités antitrust de l’Union européenne après que Google a accepté mardi de restreindre la manière dont il utilise les données des clients. Google avait promis en juillet aux régulateurs qu’il ne personnaliserait pas les publicités en s’appuyant sur les données des utilisateurs pendant dix ans, contre cinq ans auparavant. Le géant de la tech a également garanti que d’autres appareils pourront utiliser les données de santé de Fitbit, si l’utilisateur donne son accord, et que les appareils Fitbit fonctionneront toujours avec des services comme Strava et Map My Run. Google a aussi assuré qu’il laisserait ses concurrents utiliser les API d’Android pour divers usages.

La Commission européenne, qui doit prendre une décision sur l’accord d’ici le 23 décembre, n’a pour l’instant pas donné de détails sur les concessions, conformément à sa politique, et a refusé de commenter les informations de Reuters.

L’autorité de concurrence de l’Union européenne va maintenant discuter avec des concurrents et des clients du groupe avant de rendre sa décision.