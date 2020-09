Rachat de Bethesda : Microsoft maintient les exclusivités PS5 et verra pour la suite

Microsoft a frappé fort en annonçant aujourd’hui le rachat de ZeniMax, la maison mère de Bethesda, pour 7,5 milliards de dollars. Il y a naturellement des questions autour des prochains jeux vidéo, comme le fait de savoir si tous seront uniquement disponibles sur Xbox. La réponse a été donnée.

Phil Spencer, le responsable de la branche jeu vidéo chez Microsoft, a indiqué à Bloomberg que les exclusivités temporaires sur PlayStation 5 qui ont déjà été annoncées, comme Deathloop et Ghostwire: Tokyo, ne vont pas bouger. Microsoft ne va pas soudainement retirer les exclusivités et proposer les jeux en même temps sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Qu’en est-il des prochains titres qui n’ont pas encore été annoncés ? Ce sera au cas par cas, indique Phil Spencer. Certains titres seront disponibles uniquement sur Xbox, PC et inclus dans le Xbox Game Pass, d’autres seront disponibles sur ces supports et en plus sur la PlayStation 5.

Concernant Deathloop, la sortie est prévue au deuxième trimestre de 2021 sur PlayStation 5 et PC. Pour sa part, Ghostwire: Tokyo sortira en 2021 sans plus de précision pour l’instant. Ils sortiront d’abord sur PlayStation 5 en tant qu’exclusivité sur console. Il faudra attendre quelques mois avant de les voir sur Xbox Series X.