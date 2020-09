Oculus Quest /Quest 2 : tous les jeux dévoilés lors du Facebook Connect (trailers)

La conférence Facebook Connect était certes principalement consacrée au tout nouveau tout beau Oculus Quest 2, mais les jeux Oculus étaient aussi à l’honneur, avec une douzaine de nouveaux titres à venir. Outre la grosse annonce d’un jeu dans l’univers Star Wars, d’autres belles surprises ont été dévoilées, à l’instar du prometteur The Climb 2, The Walking Dead: Saints & Sinners, Rez Infinite ou bien encore Jurassic World Aftermath. Et comme on est sympa, on vous livre ci-dessous la liste complète des nouveautés attendues :

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge : on a déjà parlé de ce titre ici, mais cela vaut tout de même le coup d’y jeter à nouveau un œil. Il va falloir penser à ériger une statue à ILMxLAB. Sortie prévue avant la fin de l’année.



Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash! : le jeu de dance et de rythme un brin déjanté de SEGA passe de la Dreamcast au PSVR, et du PSVR à l’Oculus Quest. Espérons qu’entre temps le prix sera un peu ajusté (le jeu était disponible à 40 euros à son lancement sur le PlayStation Store, ce qui est clairement excessif au vu de la durée du mode campagne). A noter toutefois que cette version inclus la participation en guest de la star virtuelle Hatsune Miku ! Sortie le 11 octobre.



Rez Infinite : le shooter culte du studio Enhance, adapté lui aussi d’un jeu Dreamcast à l’origine, passe à son tour du PSVR à l’Oculus Quest. C’est beau, fascinant, parfois étrangement zen, et c’est à essayer au moins une fois dans sa vie de joueur VR. Sortie le 11 octobre.



HomeStar VR: Special Edition : seul éducatif du lot, HomeStar VR est un incontournable pour tous ceux qui aiment regarder les étoiles et pestent contre la pollution atmosphérique qui bouche le ciel (ou tout simplement ceux qui veulent mater la Grande Ourse bien au chaud dans leur canapé). Ce planétarium VR propose pas moins de 2,5 millions d’étoiles à observer. Sortie le 13 octobre.



ALTDEUS: Beyond Chronos : Un jeu d’aventure et de S.F dans un style très manga. Aussi annoncé sur Oculus Rift (PC donc). Sortie prévue dans 2 mois environ.

Hatsune Miku VR : adapté de la version PSVR (sortie il y a plus d’un an), Hatsune Miku est jeu de rythme assez classique, qui semble surtout avoir été fait pour les ultra fans de la star virtuelle, et tous ceux qui adorent les voix très très haut perchées. Pas de date de sortie.

The Walking Dead: Saints & Sinners : superbe FPS horrifique tiré de l’univers de The Walking Dead, ce The Walking Dead: Saints & Sinners version Oculus Quest a droit à un nouveau trailer avec du gameplay dedans, un trailer qui ne montre aucun downgrade par rapport à la version PSVR ! La sortie du jeu est prévue avant la fin de l’année.

POPULATION: ONE : c’est LE Battle Royale qui pourrait créer l’évènement sur Oculus Quest. « Grimpez, Volez, Construisez », voilà le mantra de ce nouveau Fortnite-Like assez prometteur. Sortie imminente.



Little Witch Academia: VR Broom Racing : le jeu de course de petites sorcières sera disponible le 13 octobre prochain, en même temps donc que l’Oculus Quest 2 (disponible aussi sur Rift).



Jurassic World: Aftermath : belle surprise du Facebook Connect, Jurassic World Aftermath fait le choix d’un style graphique proche du Comics et d’un gameplay de type infiltration (se cacher sous la table ou les placards pour éviter la ronde des raptors). Prometteur en l’état, mais on attendra d’en voir un peu plus…



The Climb 2 : Crytek avait déjà réussi l’exploit d’adapter son jeu de grimpette sur l’Oculus Quest, et fera sans doute beaucoup mieux encore en s’appuyant sur les perfs en forte hausse de l’Oculus Quest 2. The Climb 2 semble vraiment magnifique sur le nouvel Oculus et l’on pourra même cette fois monter tout en haut de gratte-ciels. « Coming Soon »



MYST : on ne présente plus le père du jeu d’aventure moderne. MYST l’intemporel sera donc bientôt disponible sur l’Oculus Quest/Quest 2, et il est bien difficile de retenir une larme de nostalgie…

Sniper Elite : un jeu de sniper assez scénarisé. A voir.



Pistol Whip: 2089 n’est pas un jeu mais une extension au jeu de shoot arcade (génial) du studio Cloudhead Games. Plus précisément, il s’agit d’un mode campagne complet se déroulant dans un univers qui fait beaucoup penser à Blade Runner (ne serait-ce que la forme du flingue). Inutile de préciser qu’on a très hâte, PW étant considéré par votre serviteur comme l’un des 5 jeux VR marquants de cette génération, rien que ça (avec Half Life Alyx, Astrobot, Wipeout VR et Lone Echo si vous voulez vraiment tout savoir).