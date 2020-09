Star Wars : Tales From The Galaxy’s Edge sortira en fin d’année sur Oculus Quest (trailer)

ILMxLAB est visiblement très satisfait de sa collaboration avec Oculus sur les 4 chapitres de Vader Immortal. Le studio américain rempile avec Star Wars : Tales From The Galaxy’s Edge, un jeu d’aventure action tout en VR dévoilé lors de la conférence Facebook Connect. Star Wars : Tales From The Galaxy’s Edge placera cette fois le joueur dans la peau d’un mécano qui vient de s’écraser sur la planète Batuu suite à une attaque de pirates. Ce nouveau titre exclusif (temporairement) à l’Oculus Quest permettra de revisiter quelques uns des endroits cultes de la saga, comme la fameuse « Cantina », de converser avec les robots R2-D2 ou C-3PO, ou bien encore de faire la rencontre avec Yoda ! Tout cela sent très fort le fan service, mais le fan service qui fait du bien (au contraire de la dernière trilogie). Star Wars : Tales From The Galaxy’s Edge sera disponible en fin d’année sur Oculus Quest, mais l’on ne sait pas encore si le jeu sera proposé en plusieurs « épisodes », à l’instar du très bon Vader Immortal.