Mozilla met un terme à Firefox Send et Firefox Notes

Mozilla annonce l’abandon de deux de ses services. Il s’agit de Firefox Send et Firefox Notes. Les deux ont fait leur début avec Firefox Test Pilot, le laboratoire de Mozilla où naissent de temps en temps quelques projets accessibles aux utilisateurs.

Firefox Send était un service qui permettait de mettre en ligne des fichiers. L’internaute obtenait ensuite un lien et pouvait le partager avec d’autres personnes pour qu’elles téléchargent le ou les fichiers stockés en ligne. Le service avait l’avantage d’être chiffré.

« Malheureusement, certains utilisateurs abusifs ont commencé à utiliser Send pour mettre en ligne des logiciels malveillants et mener des attaques de phishing. Cet été, nous avons mis hors ligne Firefox Send pour corriger le tir », explique Mozilla. La mise hors ligne a eu lieu en juillet dernier et Mozilla préfère finalement ne pas relancer son service.

Pour sa part, Firefox Notes a été initialement développé pour expérimenter de nouvelles méthodes de synchronisation de données chiffrées. « Début novembre, nous mettrons hors service l’application Android de Firefox Notes et le service de synchronisation. L’extension de navigateur sur ordinateur pour Firefox Notes restera disponible pour les installations existantes et nous inclurons une option pour exporter toutes les notes, mais elle ne sera plus maintenue par Mozilla et ne pourra plus être installée », explique Mozilla.

Ceux qui veulent savoir comment exporter leurs notes sont invités à se rendre sur cette page dédiée.