AppGallery : Huawei demande le soutien des développeurs

La seule volonté ne suffit pas toujours. Suite à l’embargo US, Huawei a fourni des efforts considérables pour se doter d’un écosystème logiciel qui ne dépende pas de Google, mais les développeurs ne se presseraient pas pour porter leurs applications sur AppGallery, l’équivalent du Google Play. Durant sa conférence développeur annuelle, le géant asiatique a exhorté les développeurs à porter leurs apps sur AppGallery. “Sans vos applications, nos smartphones ne sont pas ‘smart’” a ainsi déclaré Zhang Ping’an, cadre dirigeant chez Huawei.

Le fabricant a pourtant tout fait pour éviter cette désertion des devs, allant jusqu’à baisser sa commission à 15% (contre 30% chez Apple et Google), mais la sauce n’a pas encore vraiment pris. AppGallery est tout de même parvenue à attirer plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs, mais on reste loin du 1,5 milliard d’utilisateurs d’appareils iOS (et autant donc pour l’App Store) et des 2,4 milliards d’utilisateurs du Google Play.

On notera enfin que cet appel au soutien des devs intervient le jour même où Huawei ne peut plus commander le moindre composant fabriqué de près ou de loin par une société américaine. C’est désormais le sentiment d’urgence qui semble prédominer, d’autant plus que les concurrents locaux de Huawei (Xiaomi et Oppo en tête) courtiseraient déjà la clientèle du géant mobile.