Pixel 3 et Pixel 3 XL : de nombreux utilisateurs se plaignent de batteries qui gonflent

Les Pixel 3 et Pixel 3 XL sont désormais un véritable condensé de tous les soucis qui peuvent toucher un smartphone : écran, APN, finitions, pas un élément du mobile qui n’ait été sujet à des problèmes reportés plus ou mois massivement sur les réseaux sociaux ou la page support de Google. Il ne manquait guère que le gonflement de batteries pour compléter ce triste tableau… mais plus maintenant. Malheureusement en effet, depuis quelques semaines, de nombreux témoignages d’utilisateurs mécontents pointent des gonflements inquiétants de la batterie des Pixel 3 et 3 XL, photos à l’appui. Ces gonflements importants jouent sur la structure du mobile, au point que la certification IP68 (résistance aux poussières) vole en éclats. Les cas rapportés semble indiquer que la recharge sans fil pourrait être à l’origine du gonflement de batterie. Ce type de problème est bien sûr totalement anormal sur un mobile lancé sur le marché il y a moins de deux ans.