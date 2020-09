HarmonyOS 2.0 annoncé : Huawei va se séparer d’Android en 2021

HarmonyOS, le système d’exploitation maison de Huawei, évolue et passe en version 2.0. Cette version va notamment être l’occasion de proposer le système d’exploitation sur les smartphones, entre autres. L’annonce a été faite aujourd’hui lors de la Huawei Developer Conference.

HarmonyOS fait aujourd’hui ses débuts sur les appareils qui ont entre 128 Ko et 128 Mo de RAM. Il faudra attendre avril 2021 pour le voir débarquer sur des appareils qui ont entre 128 Mo et 4 Go de RAM. L’autre rendez-vous est donné pour octobre 2021 avec le support sur les appareils qui plus de 4 Go de RAM. Les smartphones sont concernés par cette catégorie. Techniquement, certains smartphones d’entrée de gamme avec moins de 4 Go de RAM pourraient avoir HarmonyOS dès avril 2021. En attendant d’en savoir plus, Huawei proposera aux développeurs le SDK de HarmonyOS dédié au smartphone en décembre 2020.

Huawei va donc tirer un trait sur Android, le système d’exploitation de Google. Il faut dire que le constructeur chinois n’a pas réellement le choix. Les États-Unis interdisent les entreprises américaines de travailler avec Huawei, ce dernier étant accusé de faire de l’espionnage pour le compte de la Chine. Google est une société américaine, donc ça coince avec Android.

Le Huawei P40 Pro sous Android

HarmonyOS a-t-il sa place sachant qu’il y a déjà iOS et Android ? Huawei le pense en tout cas. Le groupe pense même que ce sera la plateforme sur laquelle il sera le plus facile pour développer une application. Il dit qu’une application développée au format vertical pour smartphone pourra être utilisée sans problème sur d’autres appareils (tablettes, télévision, etc) puisque l’application s’adaptera automatiquement. Huawei assure aussi avoir des API à destination des développeurs qui sont plus avancées que celles de Google pour Android.

Quelques interrogations persistent : HarmonyOS sera-t-il réellement prêt l’année prochaine ? L’expérience sera-t-elle très proche d’Android ? À quoi ressemblera l’interface ? Retrouvera-t-on toutes les applications qui existent déjà (ou du moins les principales) ? Les smartphones Huawei actuels sous Android vont-ils basculer sur HarmonyOS ? Huawei doit encore répondre à ces questions.

En attendant d’en savoir plus, il est bon de rappeler que HarmonyOS a pour vocation d’être utilisé comme système d’exploitation commun sur plusieurs appareils. Il est déjà en place sur des téléviseurs connectés en Chine. Il sera aussi sur des tablettes, montres connectés et d’autres appareils.