AMD présentera ses processeurs Zen3 et GPU RDNA 2 les 8 et 28 octobre

L’invitation est lâchée : AMD présentera sa prochaine génération de CPU Zen3 et de cartes graphiques RDNA 2 les 8 et 28 octobre prochain. Le fabricant annonce « une nouvelle ère de leadership de performances dans les domaine de l’informatique et des GPU », ce qui laisse comprendre que le fondeur a du lourd à présenter, quelques semaines seulement après la démonstration de puissance des RTX 30XX de Nvidia. Rappelons au passage que les GPU RDNA 2 embarquent déjà dans les consoles next-gen (PS5, Xbox Series X/Series S), mais la puissance de ces GPU « consolisés » reste à des encâblures des monstres dévoilés par Nvidia. On attend aussi AMD sur les tarifs, d’autant plus après la grosse baisse tarifaire des derniers RTX. Côté CPU, il ne fait guère de doutes qu’AMD présentera la version desktop des processeurs Ryzen 4000 (gravé en 7nm).

