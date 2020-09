Netflix n’aura jamais de publicités, assure son PDG

Il existe des services de streaming gratuits ou peu chers qui ont des publicités. Netflix ne fait pas partie de cette catégorie et il n’aura jamais de publicités. C’est Reed Hastings, le PDG de Netflix, qui le dit.

En pleine promotion de son livre No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention, Reed Hastings a indiqué à Variety que le marché de la publicité est trop compliqué pour s’y intéresser. Et de toute façon, il est plus intéressant de trouver un autre financement.

Ce n’est certainement pas une règle. C’est un jugement personnel… C’est la conviction que nous pouvons construire une meilleure entreprise, une entreprise de plus grande valeur sans publicité. Vous savez, la publicité a l’air facile jusqu’à ce qu’on s’y mette. Puis vous réalisez que vous devez obtenir ces revenus à d’autres endroits parce que le marché publicitaire total n’augmente pas et, en fait, il diminue en ce moment même. Il s’agit d’un combat au corps à corps pour que les gens dépensent moins pour ABC et plus pour Netflix. La croissance du marché des consommateurs est bien plus importante que celle du marché publicitaire, qui est plutôt plat. Nous sommes entrés en bourse il y a 20 ans à environ un dollar l’action, et maintenant nous sommes à plus de 500 dollars. Je dirais donc que notre stratégie axée sur l’abonnement a plutôt bien fonctionné. Mais c’est fondamentalement ce que nous pensons être le meilleur capitalisme, par opposition à une chose philosophique.

Netflix propose des abonnements avec des prix qui s’échelonnent de 7,99€/mois à 15,99€/mois. Comme le note Reed Hastings, ce format d’abonnement a plutôt bien fonctionné. Au dernier comptage qui remonte à juillet, Netflix dispose de 192,95 millions d’abonnés payants dans le monde.