The Mandalorian : la saison 2 sera disponible le 30 octobre

Bonne nouvelle pour tous les fans de Star Wars : la deuxième saison de The Mandalorian sera disponible sur Disney+ le 30 octobre. Il y aura un épisode par semaine, comme c’est le cas pour toutes les séries originales sur la plateforme de streaming de Disney.

Il n’y a pas de bande-annonce disponible pour l’instant, mais elle ne devrait pas tarder. Cette nouvelle saison va en tout cas être importante pour Disney puisque The Mandalorian fut sa première grosse série. Elle a connu un succès important et a beaucoup fait parler d’elle chaque semaine après la diffusion des épisodes, notamment à cause de L’Enfant, que les internautes appellent Baby Yoda (bébé Yoda).

Pour rappel, le synopsis de la première saison :

Après la chute de l’Empire et la fondation de la Nouvelle République, le métier de chasseur de primes ne paie plus. Le Mandalorien, surnommé Mando, connu pour être un des plus redoutables chasseurs de primes, accepte un contrat non officiel. Il s’agit pour lui, moyennant une prime élevée, de retrouver et de ramener à ses commanditaires un être vivant de 50 ans. En cours de mission, Mando découvre que, malgré son âge c’est un bébé ou un enfant de la même espèce que Yoda (espèce dont la durée de vie est de plusieurs siècles). Il découvre aussi que sa cible maîtrise déjà la Force. Après avoir rempli son contrat auprès d’un vieil homme portant un insigne de l’Empire entouré de nombreux Stormtroopers, et touché la prime, le Mandalorien se ravise, et revient sauver l’Enfant. Il doit ensuite prendre la fuite avec lui, poursuivi par tout ce que la galaxie compte de chasseurs de primes lancés à leurs trousses, ainsi que par une garnison d’Impériaux émergeant des cendres de l’Empire…