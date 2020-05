The Mandalorian : la saison 2 toujours prévue pour cet automne, annonce le patron de Disney

Toute la situation avec le coronavirus a eu un important impact sur l’industrie du divertissement, notamment pour les tournages des films et séries qui ont été suspendus. Mais Bob Chapek l’assure : la saison 2 de The Mandalorian est toujours programmée pour cet automne sur Disney+.

Le tournage de la saison 2 de la série autour de l’univers Star Wars avec le Mandalorien et l’Enfant (« bébé Yoda ») a été bouclé avant les mesures sanitaires. Les équipes sont maintenant à l’étape de post-production et peuvent continuer à travailler, donc « il n’y aura pas de retard pour The Mandalorian », indique Bob Chapek, le patron de Disney qui a récemment succédé à Bob Iger.

C’est une bonne nouvelle pour les fans de Star Wars et aussi pour Disney étant donné que The Mandalorian est l’un des programmes originaux de Disney+ qui intéresse beaucoup de monde.

Il est possible que les fans de Marvel ne soient pas autant ravis par contre. Bob Chapek n’a rien dit sur les séries originales Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et WandaVision. Les dates de sortie respectives annoncées en début d’année étaient août et décembre, mais rien n’a été dit depuis un moment et il n’y a toujours pas de teaser ou bande-annonce pour Le Faucon et le Soldat de l’Hiver.