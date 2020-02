Disney : Bob Iger quitte son poste de CEO avec effet immédiat

Ce n’est sans doute qu’une transition de plus chez Disney, mais c’est peut-être aussi autre chose : sans crier gare en effet, Disney vient d’annoncer que Bob Iger quittait son poste de CEO avec effet immédiat. Le désormais ex-CEO laisse son siège vacant à Bob Chapek, qui jusqu’ici dirigeait les Parcs, les produits dérivés et les services de la firme aux grandes oreilles. Iger ne quitte pas Disney pour autant et se voit propulsé au poste de Président Exécutif de Disney jusqu’en 2021 (ce qui sent très fort le poste de transition avant la retraite définitive).

Bob Iger déclare vouloir se consacrer sur les projets créatifs du groupe, mais la nomination de Chapek semble plutôt aller dans le sens du renforcement d’une stratégie strictement commerciale, les films/séries/DA servant de rampe de lancement à une multitude de produits et services particulièrement rémunérateurs (certains diront que c’est déjà en grande partie le cas). C’est d’ailleurs en filigrane ce que laissent transparaitre les dernières déclarations d’Iger : « Avec le lancement réussi des activités de vente directe aux consommateurs de Disney et l’intégration de Twenty-First Century Fox en bonne voie, je pense que c’est le moment optimal pour passer à un nouveau PDG ».