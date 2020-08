RTX 3080 et 3090 : Gainward lâche par erreur les specs complètes

La boulette du jour est signée Gainward. L’assembleur de GPU a dévoilé en effet par mégarde sa prochaine gamme de cartes graphiques « Phoenix » Nvidia RTX 3080 et RTX 3090. Les rumeurs et autres leaks autour de ces GPUs sont pour la plupart confirmées : le modèle le plus puissant, la RTX 3090, disposera ainsi de 5 248 cores CUDA et de 24 Go de VRAM GDDR6x (débit de 19,5 Gbps !), ce qui est franchement monstrueux. La 3080 n’est pas en reste avec ses 4 352 cores CUDA épaulés par 10 Go de mémoire GDDR6X (toujours à 19 Gbps) . Les deux cartes bénéficient de Tensor Core de troisième génération et de Cores RT (Ray-tracing) de seconde génération. La compatibilité PCI Express Gen 4 est assurée, et l’on retrouve le support des toutes dernières libs/APIs graphiques en « dur », comme le DirectX 12 Ultimate, le Vulkan RT, ou l’Open GL 4.6. Et bien sûr, les cartes sont VR ready. Last but not Least, ces cartes sont overclockées, à 1 725 MHz pour la 3090 Phoenix Golden et 1 740 MHz pour la 3080 Phoenix GS. Aucun tarif n’est encore indiqué.