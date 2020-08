Appels vidéo sur sa télé : Google Duo arrive sur Android TV

Après avoir annoncé le support de Chromecast pour Google Meet récemment, Google dévoile que Google Duo va débarquer prochainement sur les produits qui tournent sous Android TV. Google Duo est le service d’appels vidéo de Google qui vient concurrencer FaceTime, Skype et autres plateformes similaires.

Sur son blog, Google indique :

Nous voulons aussi améliorer les appels vidéo avec vos amis et votre famille. Afin d’étendre l’expérience des appels vidéo à un plus grand nombre de pièces de votre maison, Google Duo va avoir une version bêta sur Android TV dans les semaines à venir. Avec Google Duo, vous pouvez lancer des appels individuels et de groupe à partir de votre téléviseur. Si votre téléviseur n’est pas équipé d’une caméra intégrée, vous pouvez simplement brancher une caméra USB.