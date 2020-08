Téléfoot débarque sur les TV de Samsung

Téléfoot continue de signer des partenariats pour être disponible sur le maximum de plateformes. La nouvelle chaîne de football annonce avoir signé un accord avec Samsung pour être disponible sur ses téléviseurs. L’application est d’ores et déjà disponible.

Installée automatiquement sur les TV de 2019 et 2020 de Samsung, Téléfoot sera également disponible depuis le magasin d’applications des TV de 2018, pour être installée manuellement. Les utilisateurs pourront ensuite se connecter en utilisant un compte Téléfoot préexistant ou souscrire un abonnement directement depuis leur Smart TV Samsung.

Pour rappel, Téléfoot propose trois abonnements : un abonnement mobile limité à 14,90€/mois, un abonnement standard à 24,90€/mois (ou 29,90€/mois sans engagement) et un abonnement comprenant aussi Netflix HD à 29,90€/mois. Dans le cas du visionnage sur son téléviseur Samsung, il faudra l’abonnement standard ou celui couplé à Netflix.

Téléfoot propose les matchs de Ligue 1, Ligue 2, Ligue des Champions et l’Europa League. « Nous sommes très heureux de pouvoir concrétiser cette collaboration avec les équipes de Samsung Electronics France, pour la reprise de la Ligue 1, et ainsi étendre la disponibilité de TELEFOOT sur une interface aussi intuitive et innovante. Cela promet du beau spectacle ! », déclare Julien Bergeaud, directeur général de Mediapro Sport France, cité dans un communiqué.