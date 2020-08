Microsoft abandonnera l’ancienne version du navigateur Edge en 2021

Le navigateur Microsoft Edge a évolué depuis sa version originale. Microsoft a fait une bascule vers Chromium en cours de route, ce qui le rapproche un peu du navigateur Chrome de Google. Aujourd’hui, Microsoft annonce que la première version d’Edge va être abandonnée en 2021.

À compter du 9 mars 2021, la première version de Microsoft Edge ne sera plus supportée par Microsoft. Cela signifie qu’il n’y aura plus de mise à jour de sécurité.

Que va-t-il se passer ? Il faut savoir que la version Chromium de Microsoft Edge est disponible au téléchargement depuis le début de l’année. De plus, Microsoft compte l’installer sur les nouveaux ordinateurs et va l’intégrer dans la prochaine grosse mise à jour de Windows 10 (qui sortira au second semestre de 2020). Microsoft s’attend par conséquent à ce qu’une bonne partie des utilisateurs aient migré d’ici mars 2021.

Microsoft en profite pour annoncer que plusieurs de ses services en ligne, dont Office et Teams, cesseront de supporter Internet Explorer 11. Ce sera en place à partir du 30 novembre pour Teams. Il faudra attendre le 17 août 2021 pour que l’ensemble de Microsoft 365 ne soit plus supporté sur le navigateur Internet.

L’une des nouveautés de la nouvelle version de Microsoft Edge est le mode Internet Explorer, qui vise à assurer une compatibilité totale avec les applications et les sites web existants qui nécessitent Internet Explorer 11. Cela signifie que les applications pour Internet Explorer 11 sont hébergées dans un onglet à l’intérieur de Microsoft Edge, agissant comme un site web ordinaire, ce qui supprime la nécessité d’utiliser un navigateur moderne et Internet Explorer 11 en même temps. Il s’agit toutefois d’une fonctionnalité réservée aux entreprises.