Le nouveau Microsoft Edge, basé sur Chromium, est disponible sur Windows et macOS

C’est le grand jour pour Microsoft Edge basé sur Chromium. Microsoft propose aujourd’hui la version stable de son nouveau navigateur, aussi bien sur Windows que sur macOS. L’usage sera plus que similaire à ce que propose déjà Google Chrome et cela s’explique par Chromium.

Le nouveau navigateur sera déployé par vagues comme une mise à jour qui remplacera la version précédente de Microsoft Edge au cours des prochains mois. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez télécharger manuellement le navigateur vous-même dès aujourd’hui et Windows remplacera automatiquement l’ancien Edge pour vous. Toutes vos données, y compris l’historique, les mots de passe et plus encore, seront transférées vers le nouveau navigateur.

La nouvelle version propose de meilleures performances générales pour le chargement des pages et une meilleure compatibilité avec les sites, tout comme elle prend en charge les extensions disponibles pour Google Chrome, la 4K sur Netflix (avec Dolby Vision et Dolby Atmos), offre la possibilité de limiter le pistage sur Internet ou encore un mode Internet Explorer pour charger des sites optimisés pour l’ancien navigateur. Ce dernier point est surtout intéressant pour les entreprises.

Bien que ce soit la version stable, tout n’est pas encore prêt. La synchronisation de l’historique et des extensions n’est pas encore en place par exemple. Microsoft la proposera plus tard dans l’année, sans dire quand.

Si vous voulez le nouveau Microsoft Edge dès maintenant, rendez-vous sur cette page pour le télécharger. C’est disponible pour Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 et macOS. Le navigateur sera mis à jour toutes les 6 semaines à l’instar de Google Chrome. Microsoft proposera ensuite le nouveau Microsoft Edge à tout le monde par le biais d’une mise à jour de Windows 10 dans quelques mois.