La licence de Huawei a expiré : vers la fin des mises à jour Android

Les États-Unis accusent depuis un moment Huawei de faire de l’espionnage pour le compte de la Chine et a par conséquent interdit les entreprises américaines de faire du commerce avec le constructeur chinois. Une licence temporaire a malgré tout été accordée et a été étendue à quelques reprises. Mais il n’y a pas de changement par rapport au dernier accord, ce qui signifie que la licence accordée à Huawei a maintenant expirée.

Une entreprise importante pour Huawei est américaine : il s’agit de Google, qui développe Android. Étant donné que la licence est expirée, Google n’a plus l’autorisation de travailler avec Huawei et cela va naturellement avec un impact sur les mises à jour du système d’exploitation.

Le département du Commerce des États-Unis a indiqué au Washington Post que la licence a fourni « une opportunité pour les utilisateurs d’appareils Huawei et les fournisseurs de télécommunications de continuer à exploiter temporairement ces appareils et les réseaux existants tout en accélérant la transition vers d’autres fournisseurs ». Pour sa part, Google a confirmé que la licence qui lui permettait d’aider Huawei pour continuer à prendre en charge les smartphones et tablette actuels est expirée.

Cette expiration a un impact mondial puisque les smartphones de Huawei tournent tous sous Android. Huawei peut potentiellement obtenir une nouvelle licence temporaire de la part des États-Unis, mais cela semble mal parti pour l’instant. L’avenir pour les utilisateurs avec un appareil Huawei va donc être compliqué.