Donald Trump ordonne la vente de TikTok US sous 90 jours

Donald Trump continue son combat avec TikTok. Le président américain a signé un nouveau décret qui oblige ByteDance, le groupe chinois propriétaire du réseau social, de vendre les activités américaines de TikTok d’ici 90 jours.

« Il y a des preuves crédibles qui me portent à croire que ByteDance (…) pourrait prendre des mesures qui menacent de nuire à la sécurité nationale des Etats-Unis », explique le décret présidentiel.

Dans un contexte de fortes tensions commerciales et politiques avec la Chine, le président américain a déjà pris il y a une semaine des mesures radicales à l’encontre de TikTok, et de WeChat, un autre joyau du numérique chinois. Il leur a interdit, d’ici 45 jours, toute transaction avec un partenaire américain.

Le décret signé cette semaine précise que l’acheteur des activités américaines de TikTok devra être américain et « prouver sa volonté et sa capacité à se conformer à ce décret ». Microsoft a déjà dit qu’il était intéressé et qu’il discutait avec ByteDance. Officiellement, Microsoft cherche à racheter les divisions américaine, canadienne, australienne et néo-zélandaise. Officieusement, il se dit que Microsoft voudrait acheter TikTok en entier.

En outre, le décret signé par Donald Trump indique que ByteDance devra confirmer qu’il a détruit toutes les données d’utilisateurs américains, obtenues ou dérivées de TikTok et Musical.ly. Pour rappel, Musical.ly a précédé TikTok et a été racheté par ByteDance en 2017 pour environ un milliard de dollars.