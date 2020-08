Xbox Series X : une disponibilité le 6 novembre semble se confirmer

Microsoft a déjà dit que la Xbox Series X sera disponible à l’achat en novembre prochain, sans pour autant donner un jour précis. De nouveaux détails semblent suggérer que la nouvelle console de salon sera lancée le 6 novembre.

Cela a commencé avec la manette pour la Xbox Series S (qui sera aussi compatible avec la Xbox Series X). Des utilisateurs, qui ont déjà pu l’acheter, ont jeté un coup d’oeil à leur garantie et ont noté qu’elle va expirer le 5 novembre 2021. Étant donné que la garantie de Microsoft est d’un an, on peut deviner que la garantie doit (officiellement) débuter à partir du 5 ou du 6 novembre 2020.

À cela s’ajoute une image partagée par Tom Warren de The Verge. Il indique que les cartons contenant les manettes pour les nouvelles Xbox ont un bandeau où il est clairement indiqué « Ne pas vendre ou afficher avant le 6 novembre 2020 », ce qui renforce un peu plus une disponibilité de la Xbox Series X à cette date.

Xbox Series X may launch on November 6th. A tipster tells me boxes of the new controllers have a do not open date of November 6th on them. These controllers leaked earlier this week https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L

