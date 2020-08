La Xbox Series S confirmée avec une fuite de la manette

La Xbox Series X ne sera pas seule. Nous savions déjà qu’une autre console, moins puissante et moins chère, était attendue et cela se confirme aujourd’hui grâce à des photos de sa manette.

La console, qui a pour nom de code Lockhart, s’appellera bien Xbox Series S. On peut lire ce nom sur l’emballage de la manette qui a fuité en photos sur Twitter. Le support sera assuré pour iOS, Android, Windows 10, la Xbox One et donc « Xbox Series X|S » comme c’est indiqué.

Mais d’où vient cette manette, alors que Microsoft n’a pas même encore officialisé la Xbox Series S ? Zak S, qui détient la manette, indique l’avoir achetée pour 35 dollars sur OfferUp (plus ou moins un équivalent du Bon Coin aux États-Unis). Il est donc fort possible que la Xbox Series S soit officialisée prochainement et que la manette soit commercialisée dans la foulée, étant donné qu’elle peut aussi être utilisée avec la Xbox One.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

And here's a video to show that it's real pic.twitter.com/4SWl3nmsIw — Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020

The size and feel of the controller is amazing!! pic.twitter.com/zQvY9qVbRX — Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020

Side by side comparison with the Xbox one controller pic.twitter.com/FRPSiLx7OU — Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020

Les dernières rumeurs ont indiqué que la Xbox Series S devrait être présentée en août. Microsoft n’a encore rien dit sur le sujet, mais au vu de la fuite de la manette dans son emballage, l’officialisation n’est plus très loin.