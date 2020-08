Le télétravail chez Facebook est prolongé jusqu’en juillet 2021

Le télétravail va devenir une réalité chez Facebook pendant un peu plus longtemps. Le réseau social a annoncé à ses employés qu’ils travailleront depuis chez eux jusqu’en juillet 2021.

« Sur la base des conseils des experts de la santé et du gouvernement, ainsi que des décisions tirées de nos discussions internes sur ces questions, nous autorisons les employés à continuer de travailler volontairement à domicile jusqu’en juillet 2021 », a indiqué un porte-parole de Facebook à Business Insider. « En outre, nous accordons aux employés un montant supplémentaire de 1 000 dollars pour les besoins du bureau à domicile », a ajouté le porte-parole.

Plusieurs entreprises entreprises (technologiques) proposent à leurs employés d’être en télétravail au vu de la situation avec le coronavirus qui n’est pas encore totalement contrôlée. Nous pouvons citer l’exemple d’Apple, Google et Twitter. Le réseau social a même dit que ses employés pourront être en télétravail « à vie » s’ils souhaitent (et si leur position le permet).

Facebook a été l’un des premiers groupes à adopter l’une des réponses les plus drastiques au Covid-19, en annonçant que la société allait basculer de nombreux employés en télétravail. « Je pense qu’il est possible qu’au cours des cinq à dix prochaines années — peut-être plus près de dix que cinq, mais quelque part dans cette fourchette — nous puissions arriver à ce qu’environ la moitié de l’entreprise travaille à distance en permanence », a déclaré le patron de Facebook Mark Zuckerberg en mai.