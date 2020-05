Facebook veut proposer le télétravail de façon permanente

Facebook va miser un peu sur le télétravail, tout particulièrement à long terme. Mark Zuckerberg, le PDG du réseau social, a annoncé aujourd’hui que la moitié des employés de Facebook pourraient travailler de chez eux, de façon permanente, d’ici 5 à 10 ans.

« Je voudrais insister sur le fait que le Covid-19 ne va pas disparaître avant longtemps », a déclaré Mark Zuckerberg, avant de présenter les retours d’expérience et son plan pour l’organisation du travail au sein de son entreprise. Facebook, dont 95% du personnel est en télétravail en ce moment, avait déjà annoncé que ses employés continueraient à travailler en majorité de chez eux jusqu’à la fin de l’année.

Selon une étude en interne, plus de 50% des employés s’estiment plus productifs en télétravail et 20 à 40% se disent intéressés par la possibilité de travailler à distance de façon permanente. Malgré tout, la moitié aimerait retourner au bureau le plus vite possible. En complément, aucun rassemblement de plus de 50 personnes ne sera organisé avant juillet 2021 au mieux chez Facebook.

Mark Zuckerberg a précisé que Facebook compte embaucher davantage de monde en télétravail à l’avenir. Il a ajouté que certains employés actuels pourront choisir d’être au bureau ou en télétravail (si leur emploi le permet).