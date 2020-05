Facebook et Google prolongent le télétravail jusqu’à la fin de l’année

Comme beaucoup d’entreprises en ce moment, Facebook et Google ont basculé sur le télétravail pour tous les employés qui le peuvent. Cette mesure va rester en place jusqu’à la fin de l’année, qu’importe l’évolution des mesures sanitaires.

Facebook annonce une réouverture de ses différents bureaux à partir du 6 juillet, mais tous les employés qui le souhaitent pourront continuer à travailler de chez eux jusqu’en 2021. Facebook employait 45 000 personnes dans le monde fin 2019 et prévoit d’en recruter 10 000 de plus pour accélérer le développement de son offre de produits et services, particulièrement adaptée aux mesures de distanciation sociale.

De son côté, Sundar Pichai, le patron d’Alphabet (maison-mère de Google), a indiqué à ses salariés qu’ils travailleront sans doute de leur foyer pour le reste de l’année 2020. Le dirigeant s’est adressé au personnel cette semaine lors d’une assemblée générale hebdomadaire, en ligne. Il a expliqué que les personnes ayant besoin de retourner au bureau pourront le faire en juin ou en juillet, en appliquant des mesures de sécurité renforcées. Mais ils seront l’exception.

Alphabet, qui comprend notamment Google, emploie plus de 100 000 salariés dans le monde.