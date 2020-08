Android : des utilisateurs ont perdu l’accès à l’application Météo

Google a opéré à un changement au niveau d’Android qui ne plaît pas à tout le monde. Certains utilisateurs disent qu’ils n’ont plus accès à l’application Météo de Google : elle a soudainement disparu.

Des témoignages sur Twitter et Reddit font état d’une disparition de l’accès à la météo avec l’interface dédiée, sans raison apparente. S’agit-il d’un test de la part de Google ou d’un bug ? Difficile de le dire pour l’instant puisque Google ne communique pas sur le sujet publiquement.

La météo est accessible en utilisant l’application Google. Il est ensuite possible d’avoir une interface dédiée qui occupe tout l’écran et il est même possible de créer un raccourci pour avoir un accès rapide depuis l’écran d’accueil de son smartphone.

C’est ce raccourci qui a soudainement disparu. En réalité, même l’accès depuis l’application Google n’est plus possible puisque la recherche « météo » affiche une simple requête sur le moteur de recherche de Google, au lieu de proposer l’interface complète avec plusieurs détails.

Certains utilisateurs sont concernés, mais pas tout le monde. Il est pour l’instant difficile de savoir quel est le pourcentage d’utilisateurs concernés. On peut ajouter que les utilisateurs en question disent que l’accès au service météo réapparaît parfois avant de se remettre à disparaître. Pas très pratique…