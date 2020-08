Les États-Unis veulent bannir les applications chinoises « non fiables »

Les États-Unis continuent leur combat avec la Chine et plus exactement avec les applications chinoises, après le cas de TikTok. Mike Pompeo, le secrétaire d’État des États-Unis, a annoncé vouloir bannir de l’App Store et du Google Play Store les applications chinoises « non fiables ».

« Avec des maisons-mères basées en Chine, des applications comme TikTok, WeChat et autres sont des menaces substantielles pour les données personnelles des citoyens américains, sans parler d’outils pour la censure » du Parti communiste chinois, a déclaré le Mike Pompeo. Il a précisé vouloir bannir ces applications chinoises de l’App Store d’Apple, du Play Store de Google et des fabricants de téléphones américains.

L’administration Trump veut aussi empêcher que les applications américaines soient pré-installées ou simplement téléchargeables sur les téléphones et les équipements sans-fil chinois, notamment de la marque Huawei. « Nous ne voulons pas que des entreprises soient complices des abus de Huawei envers les droits de l’homme ou de l’appareil de surveillance du Parti communiste chinois », a déclaré Mike Pompeo.

Le gouvernement américain cherchera également à limiter la capacité des services de cloud chinois à collecter, stocker et traiter des données informatiques aux États-Unis, a ajouté le secrétaire d’État des États-Unis, citant des géants chinois des technologies comme Alibaba, Baidu ou Tencent.

Ces déclarations interviennent après que Donald Trump a mis la pression au groupe chinois ByteDance pour qu’il vende avant la mi-septembre TikTok à Microsoft ou une autre société américaine, sous peine de ne plus pouvoir opérer aux États-Unis.