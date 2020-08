Google arrête déjà la vente des Pixel 4 et Pixel 4 XL

Google a annoncé avoir mis un terme à la production des Pixel 4 et Pixel 4 XL, ses deux derniers smartphones haut de gamme. Ce fut rapide pour le coup : les Pixel 4 et Pixel 4 XL sont sortis il y a 9 mois et demi. Les Pixel 2 et Pixel 3 avaient été retirés 18 mois après leur première mise en vente.

Dans un communiqué transmis à 9to5Google, Google indique :

Le Google Store a écoulé le stock des Pixel 4 et Pixel 4 XL. Pour les personnes toujours intéressées par l’achat d’un Pixel 4 ou Pixel 4 XL, le produit est disponible auprès de certains partenaires jusqu’à épuisement des stocks. Comme tous les appareils Pixel, le Pixel 4 continuera à recevoir des mises à jour logicielles et de sécurité pendant au moins trois ans à compter de la date de mise en vente de l’appareil sur le Google Store aux États-Unis.

En l’occurrence, cela signifie que les Pixel 4 et Pixel 4 XL auront le droit à des mises à jour jusqu’en octobre 2022, que ce soit pour les mises à jour d’Android ou les mises à jour de sécurité.

Ce retrait des Pixel 4 et Pixel 4 XL intervient peu de temps après le retrait des Pixel 3a et Pixel 3a XL. Ce choix est en tout cas étonnant : il n’est pas possible d’acheter un smartphone Pixel chez Google en ce moment. En effet, le Pixel 4a (qui succède au Pixel 3a) ne sera pas disponible avant le 1er octobre et le Pixel 5 (qui succédera au Pixel 4) arrivera à l’automne.