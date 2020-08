La sortie de films directement en streaming dérange la Fédération des cinémas

La Fédération nationale des cinémas français (FNCF), qui regroupe les 6 000 écrans en France, a réagi aux choix de certains studios de proposer leurs films directement en streaming plutôt qu’au cinéma. Comme on peut s’en douter, la pilule passe mal.

« Les salles de cinéma regrettent profondément que certains films, notamment à potentiel mondial, ne puissent sortir en salle en France », indique la FNCF dans un communiqué. « Les chiffres de fréquentation quotidiens montrent que les films, même s’ils ne sont pas assez nombreux, trouvent individuellement leur public en salle », poursuit la FNCF.

Mais pour la Fédération, ce choix de proposer directement les films en streaming sans passer par la case cinéma « ne peut qu’accentuer la crise que connaissent les salles de cinéma, et plus largement notre secteur ». Pour la FNCF, le principe du cinéma est de « rassembler un public ensemble pour partager des émotions et faire vivre la culture au cœur de la cité et des territoires ». Et ce n’est pas ce que l’on retrouve avec le streaming pour la Fédération. Elle invite une nouvelle fois les pouvoirs publics à adopter « en urgence de mesures de sauvegarde pour les salles de cinéma qui connaissent une situation des plus catastrophiques ».

La Fédération ne le dit pas, mais il est fort probable que cette réaction intervienne à cause du choix de Disney. Le groupe de Mickey a annoncé cette semaine que son film Mulan sortira finalement sur sa plateforme de streaming Disney+ et non au cinéma comme cela était prévu au départ. La sortie sur Disney+ se fera dans quelques pays, dont en France, moyennant 29,99$, en plus de l’abonnement à la plateforme de streaming.