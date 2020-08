Galaxy Watch 3 annoncée : la nouvelle montre connectée de Samsung

Samsung a fait plusieurs annonces aujourd’hui : Galaxy Note 20/Note 20 Ultra, Galaxy Tab S7, Galaxy Z Fold 2 ou encore Galaxy Buds Live. Il y a aussi une nouvelle montre connectée, la Galaxy Watch 3 qui tourne sous Tizen.

La Galaxy Watch 3 a été pensée pour accompagner les utilisateurs dans leur quotidien, tout en les aidant à veiller sur leur bien-être et à dépasser leurs objectifs sportifs, selon les dires de Samsung. Elle embarque le processeur Exynos 9110, 1 Go de RAM, 8 Go d’espace de stockage et le support pour la recharge sans fil.

La Galaxy Watch 3 offre à la fois le design d’une montre de qualité tout en proposant des technologies et des fonctionnalités bien-être à la pointe de la technologie, selon Samsung. On retrouve la mesure du rythme cardiaque, la qualité du sommeil, l’analyse de la foulée pendant les sessions de courses à pied, la détection de chute et plus encore.

Samsung fait savoir que la Galaxy Watch 3 est déclinée en boîtiers de 41 et 45 mm, en versions Wi-Fi et Wi-Fi + 4G et en trois coloris : bronze, noir et gris. Les tarifs sont suivants :

Samsung Galaxy Watch 3 41 mm Wi-Fi : 429 euros

Samsung Galaxy Watch 3 41 mm Wi-Fi + 4G : 479 euros

Samsung Galaxy Watch 3 45 mm Wi-Fi : 479 euros

Samsung Galaxy Watch 3 45 mm Wi-Fi + 4G : 529 euros

Les précommandes sont lancées dès aujourd’hui, avec une disponibilité de la Galaxy Watch 3 pour le 21 août.