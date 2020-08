Les Galaxy Tab S7 et S7+ sont les nouvelles tablettes Samsung haut de gamme (specs + prix + date de dispo)

Samsung garde les iPad Pro dans sa ligne de mire. Le géant sud-coréen a présenté lors de sa conf Galaxy Unpacked une nouvelle génération de tablettes haut de gamme, les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+. La Tab S7 est dotée d’un écran 11 pouces LCD/QHD (2560 x 1600 pixels) et 120 Hz compatible avec le S-Pen. Un capteur d’empreinte (le même que celui du Note 20) est placé sous l’écran. Le processeur est un Snapdragon 865 épaulé par 6 Go de RAM et la capacité de stockage grimpe à 128 Go ou 256 Go selon le modèle. A l’arrière, un bloc photo à deux capteurs (13 megapixels + 5 megapixels) et 8 megapixels à l’avant. La batterie 7040 mAh (recharge rapide 45W) devrait assurer une belle autonomie. Enfin, les 4 HP Dolby Atmos devraient délivrer du bon son lors de du visionnage des films.

La Galaxy Tab S7+ affiche des specs un peu plus élevées, soit une dalle AMOLED de 12,4 pouces (2800 x 1752 pixels), toujours en 120 Hz, toujours compatible avec le S-Pen. et toujours équipée d’un lecteur d’empreintes. Le processeur est un Snapdragon 865+ épaulé par 6 Go de RAM. La capacité de stockage reste à 128 Go ou 256 Go, mais la batterie affiche une capacité impressionnante de 1090 mAh (45W). Le bloc photo est strictement identique à celui du Tab S7, tout comme le capteur photo à l’avant. Samsung a aussi dévoilé le Book Cover, un clavier faisant office de coque lors du transport. Lors de l’ouverture le Book Cover peut aussi basculer les Tab S7 sur l’interface « type PC » DeX.

A l’instar des Galaxy Note 20, les deux tablettes seront disponibles à la vente le 21 août prochain. Un nouveau coloris sera proposé pour l’occasion, le Mystic Bronze. Concernant les tarifs, la Galaxy Tab S7 démarre à 719 euros pour le modèle Tab S7 Wi-Fi équipé de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, jusqu’à 899 euros pour le modèle compatible 4G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les prix de La Galaxy Tab S7+ vont de 949 euros (6 Go de RAM, Wi-Fi et 128 Go de stockage) à 1199 euros (8 Go de RAM, 5G et 256 Go de stockage).