Detroit Become Human franchit la barre des 5 millions d’exemplaires écoulés

Tous les studios français ne sont pas abonnés aux mauvaises nouvelles. Si Ubisoft occupe l’actu avec une nauséabonde affaire de harcèlement sexuel, d’autres studios font la une pour des raisons nettement plus enthousiasmantes. Ainsi en est-il du studio bordelais Asobo, qui bénéficie désormais d’une sublime carte de visite avec Flight Simulator 2020, et que dire du communiqué de Quantic Dream, qui annonce que son excellent jeu d’aventure narratif Detroit Become Human vient d’atteindre le cap des 5 millions de copies écoulées !

C’est beaucoup pour un titre de ce genre, mais c’est amplement mérité tant le jeu est une merveille d’écriture et de réalisation (les plus beaux visages de la gen actuelle avec Death Stranding et The Last of Us 2). Les 3,2 millions d’exemplaires avaient été franchis sur PS4 en octobre dernier, mais l’arrivée du jeu sur PC (Epic Game Store en décembre, Steam au mois de juin) ont donné le coup de boost suffisant pour toucher les 5 millions. Félicitations !