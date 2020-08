Peaky Blinders : Mastermind arrive le 20 août sur PC et consoles

En avril dernier, Curve Digital avait créé la surprise en annonçant un jeu vidéo adaptant l’univers de Peaky Blinders. La date de sortie était d’autant plus surprenante, puisqu’on nous l’annonçait pour cet été, soit quelques mois à peine après son annonce. La date définitive vient de tomber : le titre arrivera sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch le 20 août. Le studio a profité de l’occasion pour diffuser un nouveau trailer, qui mêle des images de la série à leur équivalent dans le jeu, qui semble respecter l’esthétique et l’ambiance globale du véritable hit de la BBC.

« C’est un honneur qu’on nous fasse confiance avec la licence Peaky Blinders, » a déclaré le directeur du jeu James Marsden. « Notre équipe a créé un jeu qui reflète le coeur de ce qui rend la série intéressante : la capacité de Tommy Shelby à manipuler ses amis, sa famille et ses ennemis à la poursuite de son propre plan. » Le jeu mélangera plusieurs éléments de gameplay, entre infiltration, tactique, plateforme et quelques énigmes à résoudre, et devrait au moins satisfaire les fans de la série.