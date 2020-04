Un jeu Peaky Blinders arrive cet été

Alors que les séries de qualité inspirées de jeu vidéo commencent à devenir de plus en plus fréquentes, l’inverse a de quoi laisser les plus optimistes pour le moins frileux. En effet, les adaptations de films et séries sur ce medium peuvent aller du meilleur au pire, à l’instar des différents titres Walking Dead sortis. Il est donc toujours surprenant de voir une annonce de ce genre, comme Curve Digital vient de le faire : un jeu Peaky Blinders est en développement. Mieux encore, il arrive très bientôt, puisque d’après le studio, sa sortie est prévu cet été.

Il est d’autant plus étonnant de voir une série comme celle-ci adaptée, tant elle tient plus du drame, de l’ambiance et du développement des personnages que de l’action à proprement parler. Mais le produit n’a pas l’air repoussant pour autant : sorte de jeu tactique en vue du dessus, chaque personnage ayant ses propres capacités spéciales, on sent une forte inspiration d’autres titres comme Shadow Tactics. Le trailer sorti pour l’occasion aura au moins eu le mérite de piquer notre curiosité. Nous serons fixés d’ici quelques mois, Peaky Blinders : Mastermind sortant sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.