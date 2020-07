La Commission européenne va enquêter sur le rachat de Fitbit par Google

Google a du mal à obtenir les autorisations nécessaires pour valider le rachat de Fibit. Le groupe a annoncé l’année dernière son intention d’acquérir Fitbit pour 2,1 milliards de dollars, mais ça bloque notamment en Europe.

Selon Reuters, la Commission européenne va lancer la semaine prochaine une enquête de taille qui devrait durer quatre mois pour vérifier tous les points, notamment ceux qui posent problème à ce jour. Le principal élément qui dérange la Commission européenne est que Google exploite les données des utilisateurs de Fitbit pour ses propres services.

Google a déjà donné des garanties à la Commission européenne, en assurant que le rachat de Fitbit concernait bel et bien les appareils et non les données qui pourraient être utilisées à des fins publicitaires. Mais ce n’est pas suffisant aux yeux de la Commission européenne, qui réclame des concessions supplémentaires, comme le fait que les données de Fitbit ne soient pas utilisées pour améliorer le moteur de recherche de Google.

Contacté, Google n’a rien dit de nouveau et a partagé une déclaration déjà donnée il y a peu :