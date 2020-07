OnePlus : un autre smartphone milieu de gamme en préparation

Le OnePlus Nord a été officialisé il y a peu avec son prix de 399 euros et son processeur Snapdragon 765G. Ce smartphone milieu de gamme ne devrait pas être le seul si l’on se base sur les découvertes de XDA-Developers. Le site a fouillé dans le code d’OxygenOS, la surcouche de OnePlus.

Des références à la puce « SM6350 » ont été trouvées. SM6350 fait allusion au Snapdragon 690, une puce qui permet d’avoir un smartphone milieu de gamme compatible avec la 5G.

De plus, le code d’OxygenOS indique un nom de code « Billie » et quatre références : BE2025, BE2026, BE2028 et BE2029. Cela ne signifie pas obligatoirement que ce nouveau smartphone sera décliné en quatre modèles, il pourrait s’agir de quatre références selon les régions du monde (un modèle spécifique à l’Europe, un autre pour les États-Unis, etc).

Pourquoi Billie, au fait ? XDA croit que c’est en référence à la chanteuse Billie Eilish étant donné que les références commencent par BE et que le nom de code est Billie. À titre d’information, le OnePlus Nord était référencé AC2001 et AC2003, avec AC qui est un clin d’œil au DJ Avicii.

Il est pour l’instant impossible de dire quand ce smartphone de OnePlus avec le Snapdragon 690 va voir le jour. Il devrait en tout cas coûter moins cher que le OnePlus Nord.