Intel : TSMC n’envisagerait pas de partenariat sur la durée

Intel n’est pas vraiment au mieux de sa forme. Le fondeur des iCore et autres Xeon a dû repousser le lancement de ses puces 7nm et subit toujours de lourdes pénuries de composants sur ses gammes actuelles de processeurs. Il se murmure même que le géant TSMC viendrait en renfort de la production des puces x86. Tout n’est pas rose pour autant (ce serait étonnant concernant Intel) : le site DigiTimes croit en effet savoir que TSMC se verrait plus en soutien temporaire d’Intel qu’en partenaire sur la durée.

Fort de ce constat, le fondeur taiwanais ne serait pas prêt à lâcher de lourds investissements dans des usines ou extensions d’usines destinées à la fabrication de processeurs x86. Intel pourrait cependant profiter du « trou » laissé par le retrait de Huawei. Sous pression américaine, TSMC aurait en effet décidé de ne plus fabriquer de processeurs Kirin pour Huawei, ce qui signifie que certaines unités de production sont désormais vacantes. Malgré la « bouée » TSMC, plusieurs spécialistes estiment aujourd’hui que les pénuries de processeurs Intel pourraient encore durer deux ou trois ans au minimum.