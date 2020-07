Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3 : Samsung tease 5 produits pour le Galaxy Unpacked

C’est le 5 août, soit mercredi de la semaine prochaine, que Samsung tiendra son Galaxy Unpacked. Cette conférence qui sera exclusivement en ligne cette année sera l’occasion de découvrir de nouveaux produits. Samsung en tease cinq aujourd’hui.

Les produits teasés sont les smartphones Galaxy Note 20 et Galaxy Z Fold 2, la tablette Galaxy Tab S7, les écouteurs sans fil Galaxy Buds Live et la montre connectée Galaxy Watch 3. Le seul message indiqué par Samsung est : « Un tout nouveau Galaxy Unpacked va bientôt voir le jour. Ne manquez pas l’occasion de découvrir des histoires exclusives et inédites au cœur de l’innovation de Samsung Galaxy et de jeter un coup d’œil à l’intérieur, là où tout commence ! ».

Il y a eu de nombreuses fuites autour des produits mentionnés ci-dessus. C’est notamment le cas pour les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra avec les caractéristiques techniques et des photos. Les Galaxy Buds Live ont également fait une apparition à cause d’une gaffe de Samsung. Quant à la montre Galaxy Watch 3, elle a récemment fait parler d’elle dans les rumeurs.

Les produits seront annoncés le 5 août, mais nous ne savons pas encore quand ils seront disponibles. La date pourrait varier selon les produits et les pays.