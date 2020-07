Samsung Galaxy Note 20 : un rendu 3D dévoile tout le smartphone

Le design du Galaxy Note 20 n’est plus une surprise : des rendus ont été publiés ces dernières semaines et même un modèle fonctionnel a été repéré récemment. Il s’agissait du Galaxy Note 20 Ultra cependant. Aujourd’hui, Evan Blass dévoile un rendu 3D du Galaxy Note 20, à savoir le modèle « plus petit ».

Le Galaxy Note 20 a un écran complètement plat. Il est un peu difficile de dire si les bordures vont légèrement être courbées comme sur le Galaxy S20, mais il est certain qu’il n’y aura pas de bordures courbées comme celles qui existent sur le Galaxy Note 10. L’écran, lui aussi, a des bords fins et un trou centré en haut pour loger le capteur photo avant.

Pour l’arrière, il y a une différence au niveau du bloc photo. C’est similaire à ce que l’on retrouve sur le Galaxy S20 et le Galaxy S20+, là où le Galaxy Note 20 Ultra aura de gros capteurs et un bloc photo qui semble un peu plus imposant.

Le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra seront présentés officiellement par Samsung le 5 août prochain lors d’une conférence qui sera exclusivement en ligne. D’autres produits devraient aussi être dévoilés à cette occasion.