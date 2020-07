Galaxy Note 20 : la présentation le 5 août officialisée par Samsung

La date qui était évoquée par la rumeur était bien la bonne. Samsung confirme aujourd’hui que sa prochaine conférence Galaxy Unpacked aura lieu le 5 août à 16 heures (heure française). Elle sera en ligne uniquement.

Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. Leur design est déjà connu puisque le site russe de Samsung a publié « par erreur » deux images du modèle Ultra il y a quelques jours. Il y a aussi eu une fuite cette semaine avec des images d’un modèle fonctionnel.

Samsung a également mis en ligne (volontairement cette fois) un teaser pour sa conférence où l’on voit un S Pen d’un coloris bronze qui fait tomber une goutte bronze elle aussi. Le choix du bronze n’est pas anodin : il s’agira de l’un des coloris disponibles pour le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. D’ailleurs, les images qui ont fuité sur le site de Samsung ont montré le Galaxy Note 20 Ultra dans cette configuration.

Peut-on s’attendre à d’autres annonces ? Si l’on en croit les rumeurs, Samsung va dévoiler une version 5G du Galaxy Z Flip, le Galaxy Fold 2 et peut-être même les tablettes Galaxy Tab S7 et S7+, les écouteurs Galaxy Buds Live et la montre connectée Galaxy Watch 3. Ces produits sont du moins attendus pour sortir prochainement, une présentation à la conférence Galaxy Unpacked semble donc logique.